Наши услуги
Более 20 лет ведем наследственные дела по всей России
Более чем 20-летний опыт наших адвокатов по наследству позволяет успешно решать дела следующих категорий:
Ответим в течении 60 секунд
Гарантии
Гарантии квалифицированной юридической помощи закреплены Федеральным законодательством РФ
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более 20 лет юридической практики в области наследственного права
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узкая специализация адвоката по наследственным спорам
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нестандартные подходы наших юристов в делах по наследству
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предварительный анализ наследственного дела и прогноз его результата
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полная конфиденциальность вашего дела гарантируется Федеральным Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
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исполнение договорных отношений с адвокатом гарантируется Федеральным Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»
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Результаты
Многолетний опыт накопленный нашими юристами по наследственным спорам, позволяет добиваться результатов в защите прав и законных интересов наших клиентов.
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Сопроводили более 1000 наследственных дел
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Провели 875 судебных процессов в сфере наследственных правоотношений
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218 судебных процессов закончили мировым соглашением
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Ведем наследственные дела во всех регионах РФ