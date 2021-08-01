Наши услуги

Более 20 лет ведем наследственные дела по всей России

Более чем 20-летний опыт наших адвокатов по наследству позволяет успешно решать дела следующих категорий:

Ответим в течении 60 секунд

(812) 209-03-60

Гарантии

Гарантии квалифицированной юридической помощи закреплены Федеральным законодательством РФ

  1. более 20 лет юридической практики в области наследственного права

  2. узкая специализация адвоката по наследственным спорам

  3. нестандартные подходы наших юристов в делах по наследству

  4. предварительный анализ наследственного дела и прогноз его результата

  5. полная конфиденциальность вашего дела гарантируется Федеральным Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»

  6. исполнение договорных отношений с адвокатом гарантируется Федеральным Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ»

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Результаты

Многолетний опыт накопленный нашими юристами по наследственным спорам, позволяет добиваться результатов в защите прав и законных интересов наших клиентов.

  • Сопроводили более 1000 наследственных дел

  • Провели 875 судебных процессов в сфере наследственных правоотношений

  • 218 судебных процессов закончили мировым соглашением

  • Ведем наследственные дела во всех регионах РФ

Адвокат по наследству всегда к Вашим услугам

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